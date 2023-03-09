رئيس أذربيجان: حتى بعدَ انتهاء رئاستنا لحركة عدم الانحياز سنواصل عملنا

باكو، 9 مارس (أذرتاج)

سنواصل عملنا حتى بعد انتهاء فترة رئاستنا لحركة عدم الانحياز.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل افتتاح منتدى باكو العالمي العاشر المنعقد في موضوع "العالم اليوم: تحديات وآمال" في 9 مارس بمدينة باكو.

"إن مثل هذه الأنشطة في العالم المنقسم ضرورية للغاية. لأننا نرى اصطدامات خطيرة جدا بين الغرب والشرق بعد انتهاء "الحرب الباردة". تلعب حركة عدم الانحياز دورا جادا كثيرا في ملء الفجوات وبناء جسور والاسهام في حل النزاعات"، حسبما قال الرئيس الأذربيجاني.