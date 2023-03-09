رئيس أذربيجان: تعددية الأطراف تحتل مكانة خاصة بين مواضيع منتدى باكو العالمي

باكو، 9 مارس، (أذرتاج)

تحتل تعددية الأطراف مكانة خاصة بين الموضوعات التي ستناقشها النسخة العاشرة لمنتدى باكو العالمي.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خطابه في حفل افتتاح النسخة العاشرة لمنتدى باكو العالمي تحت عنوان "العالم اليوم: تحديات وآمال" الذي انطلق اليوم في باكو.

ذكر رئيس الدولة ان أذربيجان تولت رئاسة حركة عدم الانحياز في سنة 2019 وتم تمديد فترة رئاستها حتى نهاية سنة 2023، مؤكدا: "لقد قمنا بتفعيل نشاط حركة عدم الانحياز. مع الأسف، كان هناك بعض التقاعس في أوقات معينة. وعقدنا 3 قمم دولية".