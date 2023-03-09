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    الرئيس إلهام علييف: على عكس أرمينيا، لم نرتكب أي جرئمة حرب

    ٠٩.٠٣.٢٠٢٣ [١١:٥‎١]
    الرئيس إلهام علييف: على عكس أرمينيا، لم نرتكب أي جرئمة حرب

    باكو، 9 مارس، (أذرتاج)

    لقد ارتكبت جارتنا اعمال الإبادة الحضرية والثقافية والبيئية (أي اربيسيد وكولتورسيد وإيكوسيد) في أراضينا المحررة. للشعب الأذربيجاني حق معنوي في الانتقام. لقد فعلنا ذلك في ساحة المعركة. على عكس أرمينيا، لم نرتكب أي جريمة حرب أو إبادة جماعية. لقد حققنا النصر في ساحة المعركة. حان الوقت لبناء السلام".

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل افتتاح منتدى باكو العالمي العاشر المنعقد في موضوع "العالم اليوم: تحديات وآمال" في 9 مارس بمدينة باكو.

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