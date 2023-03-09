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    الرئيس الاذربيجاني: قدمنا مساعدات الى 80 دولة لمكافحة الجائحة

    ٠٩.٠٣.٢٠٢٣ [١١:٤٩]
    الرئيس الاذربيجاني: قدمنا مساعدات الى 80 دولة لمكافحة الجائحة

    باكو، 9 مارس (أذرتاج)

    أعلننا موقفنا ضد قومية اللقاحات. كذلك قدمنا دعما لاتخاذ تدابير معينة وساعدنا 80 دولة، معظمها الأعضاء في حركة عدم الانحياز.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل افتتاح منتدى باكو العالمي العاشر المنعقد في موضوع "العالم اليوم: تحديات وآمال" في 9 مارس بمدينة باكو.

    أوضح الرئيس علييف ان أذربيجان قدمت مساعدة بمبلغ 10 ملايين دولار تقريبا الى منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا 19.

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