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    رئيس أذربيجان: نحن شريك موثوق به دوما

    ٠٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٠٠]
    رئيس أذربيجان: نحن شريك موثوق به دوما

    باكو، 9 مارس (أذرتاج)

    نزيد حجم استثماراتنا في حقول الغاز الموجودة في البلد. بعد اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية، تلقينا طلبات من 10 بلدان أوروبية لزيادة امدادات الغاز الطبيعي ونقوم بهذا.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل افتتاح منتدى باكو العالمي العاشر المنعقد في موضوع "العالم اليوم: تحديات وآمال" في 9 مارس بمدينة باكو.

    قال الرئيس ان المفوضية الأوروبية تسمي أذربيجان شريكا موثوقا به. نحن هكذا بالفعل. نحن دوما شريك موثوق به. نصدر النفط والغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية والمنتجات البتروكيماوية الى الأسواق الدولية، بما فيها الأسواق الأوروبية.

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