بحث آفاق العلاقات بين أذربيجان وماليزيا

باكو، 9 مارس (أذرتاج) التقى سفير أذربيجان في ماليزيا عرفان داودوف مع رئيس مجلس النواب بالبرلمان داتو جوهري عبدل. أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء تطوير التعاون. قيل ان لكلا البلدين إمكانيات كبيرة لتطوير علاقات التعاون. يجب توسيع العلاقات الاقتصادية التجارية بالاستفادة من هذه الإمكانيات. كما اجرى الطرفان تبادل الآراء الموسع حول المسائل العديدة الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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