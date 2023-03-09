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    رئيس أذربيجان: حياة الأرمن في قره باغ ستكون أفضل من الآن فصاعدا

    ٠٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٢٥‎]
    رئيس أذربيجان: حياة الأرمن في قره باغ ستكون أفضل من الآن فصاعدا

    باكو، 9 مارس، (أذرتاج)

    أذربيجان بلد متعدد الطوائف والقوميات. يحمي دستورنا حقوق الأقليات القومية في أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خطابه في حفل افتتاح النسخة العاشرة لمنتدى باكو العالمي تحت عنوان "العالم اليوم: تحديات وآمال" الذي انطلق اليوم في باكو.

    أكد رئيس الدولة أن ممثلي مختلف اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ والطﻮاﺋﻒ يتعايشون في أذربيجان في جو من الكرامة والسلام. أوضح الرئيس قائلا: "إني متأكد من أن حياة الأرمن الذين يعيشون في منطقة قره باغ الأذربيجانية ستكون أفضل في المستقبل على عكس حياتهم في فترة الاحتلال (المقصود بفترة احتلال أراضي أذربيجان من قبل أرمينيا).

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