62.3 مليار مانات حجم الاستثمارات في أذربيجان خلال سنتي 2021-2011

باكو، 9 مارس (أذرتاج)

يشكل حجم الاستثمارات في أذربيجان خلال فترة سنتي 2021-2011 مبلغ 62.3 مليار مانات (العملة الوطنية).

أفادت أذرتاج ان هذا أعلنه نائب وزير الاقتصاد صاحب محمدوف.

أضاف نائب الوزير ان بلدنا يجلب استثمارات كبيرة وهذا يدل على وجود بيئة الاعمال الملائمة في أذربيجان. لا يمكن وضع استثمارات في بلد خال عن بيئة الاعمال الملائمة. ان الأجواء الملائمة لقطاع الاعمال في بلدنا تجلب اهتمام المستثمرين اليه.