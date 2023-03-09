  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    62.3 مليار مانات حجم الاستثمارات في أذربيجان خلال سنتي 2021-2011

    ٠٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٣٠]
    62.3 مليار مانات حجم الاستثمارات في أذربيجان خلال سنتي 2021-2011

    باكو، 9 مارس (أذرتاج)

    يشكل حجم الاستثمارات في أذربيجان خلال فترة سنتي 2021-2011 مبلغ 62.3 مليار مانات (العملة الوطنية).

    أفادت أذرتاج ان هذا أعلنه نائب وزير الاقتصاد صاحب محمدوف.

    أضاف نائب الوزير ان بلدنا يجلب استثمارات كبيرة وهذا يدل على وجود بيئة الاعمال الملائمة في أذربيجان. لا يمكن وضع استثمارات في بلد خال عن بيئة الاعمال الملائمة. ان الأجواء الملائمة لقطاع الاعمال في بلدنا تجلب اهتمام المستثمرين اليه.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٢٦]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٤٣]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٥‎٩]
    الممثل الخاص للرئيس الاذربيجاني: الأولوية هي إعادة بناء الطرق البرية والمواصلات في الأراضي المحررة من الاحتلال
    ٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١١:٥‎١]
    الشركة الروسية للطيران تبدأ الرحلات من كراسنويارسك الى باكو