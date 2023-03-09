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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: من خلال خطوط الأنابيب غيّرنا الوضع في سوق الطاقة

    ٠٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٣٧]
    الرئيس إلهام علييف: من خلال خطوط الأنابيب غيّرنا الوضع في سوق الطاقة

    باكو، 9 مارس، (أذرتاج)

    نزيد حصتنا في سوق الطاقة. لقد غيرنا الوضع في سوق الطاقة من خلال خطوط أنابيب النفط والغاز. والآن نخلق فرصا جديدة لنقل الكهرباء.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خطابه في حفل افتتاح النسخة العاشرة لمنتدى باكو العالمي تحت عنوان "العالم اليوم: تحديات وآمال" الذي انطلق اليوم في باكو.

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