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    سياسة


    أذربيجان تخطط في تصدير الهيدروجين الأخضر

    ٠٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٣:٤٥‎]
    أذربيجان تخطط في تصدير الهيدروجين الأخضر

    باكو، 9 مارس (أذرتاج)

    تخطط أذربيجان في تصدير الهيدروجين الأخضر.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل افتتاح منتدى باكو العالمي العاشر المنعقد في موضوع "العالم اليوم: تحديات وآمال" في 9 مارس بمدينة باكو.

    قال الرئيس علييف ان مؤسسة التمويل الدولية قامت بتقييم نهائي لإمكانيات طاقة الرياح (في سواحل أذربيجان) من بحر الخزر، مشيرا الى ان طاقتها تشكل 157 غيغاوات.

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