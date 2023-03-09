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    سياسة


    الرئيس: يجب تسوية النزاعات بين البلدان على أساس وحدة الأراضي ومبدأ السيادة

    ٠٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٣٦]
    الرئيس: يجب تسوية النزاعات بين البلدان على أساس وحدة الأراضي ومبدأ السيادة

    باكو، 9 مارس (أذرتاج)

    لكل نزاع تاريخه وديناميكيته ونهايته. لكن المسألة المهمة هي ضرورة تسوية النزاعات بين البلدان على أساس القانون الدولي ومبدأ وحدة الأراضي والسيادة.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل افتتاح منتدى باكو العالمي العاشر المنعقد في موضوع "عالم اليوم: تحديات وآمال" في 9 مارس بمدينة باكو.

    أوضح الرئيس "ان هذا (المبدأ) لا يمكن تغييره بالقوة. وهذا هو موقف أذربيجان. وهذا (المبدأ) يخص أيضا معالجة كافة النزاعات في العالم. قد أظهرنا موقفنا بشكل واضح بهذا الشأن."

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