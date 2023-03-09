الرئيس: يجب تسوية النزاعات بين البلدان على أساس وحدة الأراضي ومبدأ السيادة
AzerTAg.az
٠٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٣٦]
باكو، 9 مارس (أذرتاج)
لكل نزاع تاريخه وديناميكيته ونهايته. لكن المسألة المهمة هي ضرورة تسوية النزاعات بين البلدان على أساس القانون الدولي ومبدأ وحدة الأراضي والسيادة.
أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل افتتاح منتدى باكو العالمي العاشر المنعقد في موضوع "عالم اليوم: تحديات وآمال" في 9 مارس بمدينة باكو.
أوضح الرئيس "ان هذا (المبدأ) لا يمكن تغييره بالقوة. وهذا هو موقف أذربيجان. وهذا (المبدأ) يخص أيضا معالجة كافة النزاعات في العالم. قد أظهرنا موقفنا بشكل واضح بهذا الشأن."
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٣٧]
٠٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:١٠]
٠٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠٧]
٠٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠٣]
٠٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٣٧]
٠٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:١٠]
٠٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠٧]
٠٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠٣]
٠٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:٢٦]
٠٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٣٠]
٠٩.٠٣.٢٠٢٣ [١١:٠٥]
٢٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:١٦]
١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٥٤]
١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٣٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٠٠]
٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١١:١٢]
٠٥.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٠٠]
٢٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٣٤]
٢١.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٢٠]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠٠]
٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٥٤]
٠٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠٤]
٠٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠٣]
٠٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٣٢]
٠٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٠٦]
٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠٩]
٠٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٥٢]
٠٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٢٢]
٠٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٤٧]
٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٥٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك