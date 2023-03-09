اصابة شخص بجروح اثر انفجار لغم أرميني في محافظة تارتار

باكو، 9 مارس، (أذرتاج) اصيب المواطن الاذربيجاني ياقوار حادييف (من مواليد 1989) بجروح مختلفة اثر انفجار لغم زرعته ارمينيا في محافظة تارتار المحررة. أفادت وكالة اذرتاج ان يجري التحقيق بشأن الحادث في النيابة العامة لمحافظة تارتار.

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