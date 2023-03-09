  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    اصابة شخص بجروح اثر انفجار لغم أرميني في محافظة تارتار

    ٠٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٥‎٢]
    اصابة شخص بجروح اثر انفجار لغم أرميني في محافظة تارتار

    باكو، 9 مارس، (أذرتاج)

    اصيب المواطن الاذربيجاني ياقوار حادييف (من مواليد 1989) بجروح مختلفة اثر انفجار لغم زرعته ارمينيا في محافظة تارتار المحررة.

    أفادت وكالة اذرتاج ان يجري التحقيق بشأن الحادث في النيابة العامة لمحافظة تارتار.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٢٢]
    حفل عرض جوائز الأعمال الأذربيجانية لعام 2022م
    وكالة أذرتاج تحصل على جائزة وكالة العام للأنباء
    ٠٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٤٧]
    زلزال بقوة 2ر4 درجات يضرب بلاسوار في أذربيجان
    ٠٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٥‎٧]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم
    ٠٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٠١]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم