رئيس أذربيجان يلتقي رئيس مجلس إدارة "مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية" بالسعودية (محدث)

باكو، 9 مارس (أذرتاج)

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة ”مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية“ بالمملكة العربية السعودية في 9 مارس.

أفادت أذرتاج ان اللقاء شهد الإشادة بأهمية منتدى باكو العالمي العاشر والنفوذ المتزايد لمركز نظامي كنجوي الدولي في العالم. قيل ان الحضور العالمي الرفيع في المنتدى الحالي مؤشر على هذا النفوذ.

اكد رئيس مجلس إدارة ”مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية“ ان منتدى باكو العالمي العاشر نظم بالمستوى الرفيع.

اعرب الرئيس علييف عن شكره للأمير تركي الفيصل آل سعود على زيارته الأراضي المحررة من الاحتلال.

وأشاد الرئيس إلهام علييف بالدعم السياسي والمعنوي الذي قدمته المملكة العربية السعودية لأذربيجان في مسألة وحدة أراضي أذربيجان، وإبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما وبعدها.

وهنأ الأمير تركي الفيصل الرئيسَ الاذربيجانيَ بمناسبة اعمال إعادة البناء والإعمار الواسعة النطاق في الأراضي المحررة من الاحتلال. وقال ان زيارته الى تلك الأراضي تركت لديه انطباعات عميقة.

تم التأكيد خلال الحديث ان علاقات الصداقة والاخوة بين أذربيجان والمملكة العربية السعودية تشهد نموا ناجحا.