البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 9 مارس، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 9 مارس آذار اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0085
أورو EUR 1 1.7938
دولار أسترالي AUD 1 1.1236
روبل بيلاروس BYN 1 0.6734
ريال برازيلي BRL 1 0.3306
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0914
كرون دنماركي DKK 1 0.2411
لاري جورجي GEL 1 0.6565
روبي هندي INR 1 0.0208
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.2317
دينار الكويت KWD 1 5.532
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3759
بيسو المكسيك MXN 1 0.0947
جنيه مصري EGP 1 0.0551
لاي مولدوفا MDL 1 0.0908
كرون النرويج NOK 1 0.1595
زلوتي بولندا PLN 1 0.3831
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195
روبل روسي RUB 1 0.0223
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2497
دولار سنغافورة SGD 1 1.2557
ريال السعودية SAR 1 0.4528
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1573
دولار تايوان TWD 1 0.0552
ليرة تركيا TRY 1 0.0897
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0413
كرون التشيك CZK 1 0.076
يوان الصين CNY 1 0.244
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0154
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4722
كرون السويد SEK 1 0.1585
فرنك سويسرا CHF 1 1.8081
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1288
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.243
بيسو تشيلي CLP 100 0.2117
سوم أوزبكستان UZS 100 0.015
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.011
ريال إيران IRR 100 0.004
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