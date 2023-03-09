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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٢٦]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 9 مارس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 9 مارس آذار اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0085

    أورو EUR 1 1.7938

    دولار أسترالي AUD 1 1.1236

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

    ريال برازيلي BRL 1 0.3306

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0914

    كرون دنماركي DKK 1 0.2411

    لاري جورجي GEL 1 0.6565

    روبي هندي INR 1 0.0208

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.2317

    دينار الكويت KWD 1 5.532

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3759

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0947

    جنيه مصري EGP 1 0.0551

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0908

    كرون النرويج NOK 1 0.1595

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3831

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195

    روبل روسي RUB 1 0.0223

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2497

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2557

    ريال السعودية SAR 1 0.4528

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1573

    دولار تايوان TWD 1 0.0552

    ليرة تركيا TRY 1 0.0897

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0413

    كرون التشيك CZK 1 0.076

    يوان الصين CNY 1 0.244

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0154

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4722

    كرون السويد SEK 1 0.1585

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8081

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1288

    ليرة لبنان LBP 100 0.0113

    ين اليابان JPY 100 1.243

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2117

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.011

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

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