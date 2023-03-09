البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 9 مارس، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 9 مارس آذار اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0085

أورو EUR 1 1.7938

دولار أسترالي AUD 1 1.1236

روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

ريال برازيلي BRL 1 0.3306

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0914

كرون دنماركي DKK 1 0.2411

لاري جورجي GEL 1 0.6565

روبي هندي INR 1 0.0208

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

دولار كندا CAD 1 1.2317

دينار الكويت KWD 1 5.532

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3759

بيسو المكسيك MXN 1 0.0947

جنيه مصري EGP 1 0.0551

لاي مولدوفا MDL 1 0.0908

كرون النرويج NOK 1 0.1595

زلوتي بولندا PLN 1 0.3831

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195

روبل روسي RUB 1 0.0223

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2497

دولار سنغافورة SGD 1 1.2557

ريال السعودية SAR 1 0.4528

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1573

دولار تايوان TWD 1 0.0552

ليرة تركيا TRY 1 0.0897

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0413

كرون التشيك CZK 1 0.076

يوان الصين CNY 1 0.244

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0154

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4722

كرون السويد SEK 1 0.1585

فرنك سويسرا CHF 1 1.8081

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1288

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.243

بيسو تشيلي CLP 100 0.2117

سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.011

ريال إيران IRR 100 0.004