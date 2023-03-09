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    سياسة


    وزارة الدفاع: أرمينيا تسعى الى التصعيد بإطلاق النار على مواقع جيش أذربيجان

    ٠٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٣٣]
    وزارة الدفاع: أرمينيا تسعى الى التصعيد بإطلاق النار على مواقع جيش أذربيجان

    باكو، 9 مارس (أذرتاج)

    تعرضت مواقع الجيش الاذربيجاني في الحدود غير المرسومة بين أذربيجان وأرمينيا وفي منطقة قره باغ الاقتصادية لإطلاق النار 23 مرة من الساعة 21:30 في 8 مارس الى الساعة 04:15 في 9 مارس.

    أفادت أذرتاج ان وحدات القوات المسلحة الارمينية المتواجدة في مواقعها في قرى استيسو ويوخاري شورجا وآشاغي شورجا وجوناشلي وعزيزلي لمحافظة باساركيتشار ومواقعها في محافظة تشامباراك أطلقت النار على مواقع الجيش الاذربيجاني في قرى ايستيسو وزايليك ومولابايراملي ويلليجه ويوخاري آيريم لمحافظة كالبجار وقرية استاف لمحافظة داشكاسان وقريتي زامانلي وكوياملي لمحافظة جاداباي باستخدام الأسلحة النارية المختلفة العيار.

    علاوة على ذلك، أطلق عناصر من بقايا الوحدات الارمينية المسلحة غير القانونية في جزء من الأراضي الأذربيجانية، تنشر فيه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية، النار بشكل متقاطع على مواقع الجيش الاذربيجاني في اتجاهات محافظات خوجاوند ولاتشين وخوجالي ومدينة شوشا.

    اتخذ الجيش الاذربيجاني كل التدابير لإسكات نقاط النيران.

    بإطلاق النار الكثيف على مواقعنا، تحرّض القوات المسلحة الأرمينية الجيشَ الاذربيجاني على الرد. من خلال هذه الاعمال، تسعى الى تأليب رأي ممثلي البعثة المدنية الأوروبية العاملة في الحدود الشرطية ضد أذربيجان وكذلك تسعى الى التصعيد.

    تحمل وزارة الدفاع الأذربيجانية القيادةَ العسكريةَ السياسية ليرفان الرسمية كافة المسئولية عن الاستفزازات التي تنتهكها أرمينيا ومقتل الناس نتيجة لها.

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