سفير تركيا: منتدى باكو منصة تناقش فيها قضايا العالم

باكو، 9 مارس، أذرتاج

قال سفير تركيا في أذربيجان جاهد باغجي في تصريح له لصحفيين على هامش منتدى باكو العالمي العاشر المنعقد في موضوع "عالم اليوم: تحديات وآمال" في 9 مارس بمدينة باكو إن منتدى باكو العالمي تتناول فيه مواضيع مختلفة كل سنة وإذا تناقش اليوم في باكو في هذا المنتدى القضايا العالمية فيعني ذلك وجودَ مشكلات كبيرة في مختلف مناطق العالم ويجب علينا أن نزيل هذه المشكلات.

وأضاف السفير التركي أن منتدى أنطاليا للدبلوماسية كانت ترفع مواضيع شبيهة اذا لم يقع الزلزال في تركيا وثمة حاجة إلى مفهوم جديد يوجِد سبل حلول القضايا العالمية منطقي عادل يملك تمثيلا إقليميا وغير ذي التمييز الثقافي يتناول جميع قضايا الكرة الأرضية ومنتدى باكو العالمي يسدد في الوقت الحاضر هذه الحاجة حيث إن منتدى باكو العالمي قائم حاليا بصفته منصة تناقش فيها سبل حل المشاكل العالمية ويشارك في المنتدى ضيوف رفيعو المستوى وتنظم حلقات نقاش في مختلف المواضيع وانا وطيد الثقة في نجاح الفعاليات على وجه العموم.