التعاون العسكري بين أذربيجان والناتو يكسب أهمية خاصة في إطار الإمكانيات العملياتية

باكو، 9 مارس (أذرتاج)

التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف مع رئيس هيأة اركان قيادة القوات البرية للناتو الجنرال مصطفى اوغوز الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية الى أذربيجان.

أفادت أذرتاج ان وزير الدفاع الاذربيجاني رحب بالجنرال مصطفى اوغوز وأعرب عن مواساته لذوي ضحايا واقرباء الزلزال المدمر في تركيا.

تحدث الوزير عن الإصلاحات الجارية في الجيش الاذربيجاني تحت إشراف القائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف، والاعمال المقامة في الأراضي المحررة وكذلك الوضع الحالي على طول الحدود الشرطية بين أذربيجان وأرمينيا ومنطقة قره باغ الاقتصادية.

كما تحدث الوزير عن النجاحات المكتسبة في التعاون مع ناتو مشيرا الى ضرورة استمرار تطوير العلاقات المشتركة معه.

بدوره أعرب الجنرال اوغوز عن مواساته وتعازيه لضحايا العسكريين اللذين استشهدا في الاستفزاز الأرميني المسلح صباح 5 مارس.

وتحدث الجنرال التركي عن الوضع الحالي للتعاون مع أذربيجان والإنجازات المكتسبة في هذا المجال.

كما اشير في اللقاء الى الأهمية الخاصة التي يكسبها التعاون العسكري بين أذربيجان والناتو في إطار مفهوم الإمكانيات العملياتية.

في الختام اجري تبادل الآراء حول آفاق تطوير العلاقات الثنائية وكذلك المواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك.