ايغليس ليفيتس: أذربيجان شريك مهم وموثوق للاتحاد الأوروبي

باكو، 9 مارس، (أذرتاج)

التقيت مع رئيس أذربيجان إلهام علييف أمس. وناقشنا في اللقاء العلاقات الاقتصادية والسياسية رفيعة المستوى.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذا جاء في تصريح أدلى به الرئيس اللاتفي إيغليس ليفيتس على هامش النسخة العاشرة لمنتدى باكو العالمي تحت عنوان "العالم اليوم: تحديات وآمال" الذي انطلق اليوم في باكو.

أشار إلى ان "أذربيجان شريك مهم وموثوق للاتحاد الأوروبي. وخاصة، يجب أن أؤكد دور أذربيجان في إمدادات الطاقة. سنستمر في اتخاذ خطوات لتطوير علاقاتنا بين لاتفيا وأذربيجان. يبحث الاتحاد الأوروبي عن موردين جدد لضمان أمن الطاقة. العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان في هذا الاتجاه على مستوى عالٍ.