بوريس تاديتش: أذربيجان مورد مهم للغاز الى أوروبا
AzerTAg.az
٠٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠٧]
باكو، 9 مارس، (أذرتاج)
أذربيجان مورد مهم للغاز الى أوروبا.
قال هذه الكلمات رئيس صربيا السابق بوريس تاديتش في مقابلة مع أذرتاج.
قال: حاليا، يتم الحصول على الطاقة من الغاز وهذا عامل مهم. أذربيجان مورد غاز لجزء معين من الدول الأوروبية. بين صربيا وأذربيجان علاقات جيدة في العديد من المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والطاقة.
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