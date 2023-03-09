أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 9 مارس

باكو، 9 مارس، أذرتاج

لم يتم تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في أذربيجان في 9 مارس، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و950 الف و865 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و404 ألف و839 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و879 ألف و359 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و400 ألف و931 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و736 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.