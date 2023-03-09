أذربيجان: 6 حالات إصابة بكورونا في 9 مارس

باكو، 9 مارس، أذرتاج

سجلت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و41 حالة تعافي دون تسجيل حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 9 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 828 ألف و825 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 818 ألف و497 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و138 مريض منهم ويستمر علاج 190 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1583 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و537 ألف و871 فحص طبي.