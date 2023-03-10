الرئيس إلهام علييف يلتقي وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية

باكو، 10 مارس، (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 10 مارس مع وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية جيلا غامليل.

أفادت وكالة اذرتاج أن الجانبين تطرقا في الاجتماع إلى أهمية منتدى باكو العالمي العاشر وأكدا أن هذا الحدث تم تنظيمه على مستوى عال وأن المنتدى فرصة جيدة لمناقشة القضايا الراهنة بمشاركة سياسيين بارزين من العالم وممثلي عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية.

كما تم التأكيد في اللقاء على أهمية افتتاح سفارة أذربيجان في إسرائيل، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين أذربيجان وإسرائيل تتطور بنجاح في اتجاهات مختلفة وقيل ان الرئيس إلهام علييف التقى مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في ميونيخ خلال فبراير من هذا العام.

تم خلال المحادثة تبادل وجهات النظر حول آفاق التعاون.