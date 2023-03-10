مصابون جراء تبادل إطلاق نار بين مجهولية وسط العاصمة باكو
AzerTAg.az
١٠.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:٢٤]
باكو، 10 مارس، أذرتاج
قالت وزارة الداخلية في بيان إنها تلقت بلاغا أفاد إصابة 3 أشخاص برصاص بحي نسيمي للعاصمة باكو.
وقالت إن فرق المباحث أحضرت مكان الحادث ويجري التحقيق.
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