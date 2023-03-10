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    مصابون جراء تبادل إطلاق نار بين مجهولية وسط العاصمة باكو

    ١٠.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٢٤]
    مصابون جراء تبادل إطلاق نار بين مجهولية وسط العاصمة باكو

    باكو، 10 مارس، أذرتاج

    قالت وزارة الداخلية في بيان إنها تلقت بلاغا أفاد إصابة 3 أشخاص برصاص بحي نسيمي للعاصمة باكو.

    وقالت إن فرق المباحث أحضرت مكان الحادث ويجري التحقيق.

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