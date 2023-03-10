مصابون جراء تبادل إطلاق نار بين مجهولية وسط العاصمة باكو

باكو، 10 مارس، أذرتاج قالت وزارة الداخلية في بيان إنها تلقت بلاغا أفاد إصابة 3 أشخاص برصاص بحي نسيمي للعاصمة باكو. وقالت إن فرق المباحث أحضرت مكان الحادث ويجري التحقيق.

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده