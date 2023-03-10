مصابين جراء حادث تبادل إطلاق النار وسط باكو نقلا إلى المستشفى

باكو، 10 مارس، أذرتاج

قال اتحاد إدارة المناطق الطبية (طبيب) في بيان إن مصابين جراء إطلاق نار وسط العاصمة باكو قرب السيرك نقلا إلى قسم الإسعاف لدى المستشفى المركزي التابع للاتحاد ويتلقيان العلاج حاليا.

يذكر أن المصابين هما ف.ر. من مواليد 2002م وت.ح. من مواليد 1983م.

والقت الشرطة القبض على مشتبه بإطلاق نار.