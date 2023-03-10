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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي الحائز على جائزة نوبل للسلام

    ١٠.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:١٠]

    باكو، 10 مارس، (اذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 10 مارس الحائز على جائزة نوبل للسلام كايلاش ساتيارثي.

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