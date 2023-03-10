أذربيجان: 45 حالة إصابة بكورونا في 10 مارس

باكو، 10 مارس، (اذرتاج)

سجلت 45 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و19 حالة تعافي دون تسجيل 4 وفيات نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 10 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 828 ألف و870 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 818 ألف و516 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و142 مريض منهم ويستمر علاج 212 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 808 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و538 ألف و679 فحص طبي.