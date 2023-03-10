أذربيجان: تطعيم 187 جرعة من لقاح كورونا في 10 مارس

باكو، 10 مارس، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 187 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 10 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 81 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و37 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 61 شخصا الجرعة الثالثة و8 أشخاص جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و951 الف و52 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و404 ألف و920 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و879 ألف و396 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و400 ألف و992 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و744 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.