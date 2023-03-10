سفير أذربيجان ينفي الاخبار الكاذبة عن استخدام أراضي بلاده من قبل إسرائيل لضرب إيران

باكو، 10 مارس (أذرتاج)

نفى سفير أذربيجان لدى إسرائيل مختار محمدوف في مقابلة، أجرتها معه صحيفة The Jerusalem Post، الاخبار الكاذبة المتداولة في بعض وسائل الاعلام نقلا عن موقع Haaretz ، عن تقديم أذربيجان أراضيها لاستخدامها من قبل إسرائيل في هجومها المحتمل على إيران.

أوضح السفير الاذربيجاني ان "أذربيجان أعلنت منذ البداية انها لن تتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى ولن تسمح باستخدام اراضيها ضد دول أخرى. لأننا نتوقع من الدول الأخرى أيضا ألا تتدخل في شؤوننا الداخلية".

في رده على سؤال عن شراء أذربيجان أسلحة من إسرائيل، أكد السفير ان الضجة في الاعلام عن هذه الاخبار غير معقولة، مضيفا "على كل بلد ان يدافع عن وحدة أراضيه وسيادته. وأذربيجان لا تشكل استثناء في هذا."

وقال السفير محمدوف ان أعمال إعادة البناء والاعمار مستمرة على قدم وساق في الأراضي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني بعد الانتصار الذي حققه الجيش الاذربيجاني بفضل السياسة الحكيمة للرئيس إلهام علييف ومهارته القيادية. قد تم تخصيص 3 مليارات دولار لهذه الاعمال. ومن المخطط صرف 1.5 مليار دولار في هذه الاعمال. لكن الألغام الملغومة من قبل الأرمن مانع رئيسي يعرقل اعمال إعادة الاعمار. تم تطهير 69 ألف و441 هكتار من الأراضي من الألغام حتى الآن. للأسف، ترفض أرمينيا تسليم خرائط تلك الأراضي الملغومة.

في رده على سؤال عن حملة الاعتصام البيئي في طريق لاتشين – خانكندي، قال السفير ان الاخبار التي ينشرها الأرمن عن هذا كاذبة بالكامل. ان الطريق مفتوح امام السكان المسالمين والسيارات المدنية. وأرمينيا مُتهَمة بنقل الأسلحة والذخائر الى أراضي قره باغ عبر هذا الطريق.

بناء على الأرقام الرسمية الأذربيجانية، مرت عبر طريق لاتشين – خانكندي 3126 مركبة مختلفة الطراز، منها 2734 مركبة تابعة لقوات حفظ السلام الروسية خلال فترة من 12 ديسمبر عام 2022 الى 26 فبراير عام 2023.