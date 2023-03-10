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    سياسة


    وفد الناتو يتفقد قاعدة عسكرية في أذربيجان

    ١٠.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:١٥‎]

    باكو، 10 مارس (أذرتاج)

    قام الجنرال مصطفى أوغوز رئيس أركان قيادة القوات البرية للناتو والوفد المرافق له بزيارة تفقدية الى قاعدة عسكرية في أذربيجان.

    أفادت أذرتاج ان الضيوف احيطوا علما بنشاط القاعدة وتاريخها. كما اجري تبادل الآراء حول آفاق تطوير التعاون الثنائي.

    ثم تفقد الضيوف الوسائل القتالية المدرجة في تسليح القاعدة العسكرية.

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