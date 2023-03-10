مستشار وزارة الخارجية الأمريكية يتعرف على موقف أذربيجان من مسألة إعادة دمج السكان الأرمن

باكو، 10 مارس (أذرتاج)

التقى وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف مع المستشار العام لوزارة الخارجية الامريكية في مفاوضات القوقاز لوي بونو في 10 مارس.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الطرفين ناقشا الوضع الحالي لعملية المحادثات حول اتفاقية سلام بين أذربيجان وأرمينيا، ومخرجات اللقاء المنعقد بين قائدي الدولتين في إطار مؤتمر ميونيخ للأمن والوضع الحالي في بناء طرق المواصلات التي ستضمن حركة مرور حر الى نخجيوان وعملية ترسيم الحدود والآفاق.

لفت الوزير بايراموف الى ان أرمينيا لا تنفذ التزاماتها في إطار البيان الثلاثي ولم تسحب بقايا قواتها المسلحة من أراضي أذربيجان وتواصل استفزازاتها العسكرية. وتحدث الوزير الاذربيجاني عن موقف أذربيجان من مسألة إعادة دمج السكان الأرمن الى المجتمع الاذربيجاني.

كما أجرى الطرفان تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.