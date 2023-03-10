  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    "الخارجية" توجه مذكرة بشأن اختفاء مواطن أذربيجاني بعد دخوله ايران

    ١٠.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٠٢]

    باكو، 10 مارس (أذرتاج)

    أفادت تقارير صحافية محلية عن اختفاء المواطن الاذربيجاني وطالب جامعة ينا الألمانية فريد قابل اوغلو سفرلي (من مواليد عام 1997) منذ 4 مارس بعد دخوله إيران في 20 فبراير.

    أفادت أذرتاج نقلا عن الناطق الرسمي باسم وزارة خارجية أذربيجان آيخان حاجيزاده قوله ان وزارة الخارجية قدمت مذكرة الى سفارة إيران لتوضيح هذه المسألة. والوزارة في انتظار الرد من الجانب الإيراني.

    أضاف حاجيزاده ان العمل في تحديد مكان المواطن الاذربيجاني المختفي جار على قدم وساق. ستقدم الى المجتمع معلومات إضافية بهذا الشأن.

    جدد حاجيزاده التنبيه الذي نشرته وزارة الخارجية الاذربيجانية لمواطني جمهورية أذربيجان الى ضرورة تجنب السفر الى إيران دون داع ملح والتحلي بالحيطة عند السفر، ذلك عقب الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له سفارة البلد في إيران في 27 يناير هذا العام.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:١٠]
    رئيس بلغاريا يصل الى أذربيجان في زيارة عمل
    ١٠.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٣٢]
    سفير أذربيجان ينفي الاخبار الكاذبة عن استخدام أراضي بلاده من قبل إسرائيل لضرب إيران
    ١٠.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٣٩]
    21 شاحنة تموين خاصة بقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع
    ١٠.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٣٢]
    33 شاحنة تموين خاصة بقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع