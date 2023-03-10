"الخارجية" توجه مذكرة بشأن اختفاء مواطن أذربيجاني بعد دخوله ايران

باكو، 10 مارس (أذرتاج)

أفادت تقارير صحافية محلية عن اختفاء المواطن الاذربيجاني وطالب جامعة ينا الألمانية فريد قابل اوغلو سفرلي (من مواليد عام 1997) منذ 4 مارس بعد دخوله إيران في 20 فبراير.

أفادت أذرتاج نقلا عن الناطق الرسمي باسم وزارة خارجية أذربيجان آيخان حاجيزاده قوله ان وزارة الخارجية قدمت مذكرة الى سفارة إيران لتوضيح هذه المسألة. والوزارة في انتظار الرد من الجانب الإيراني.

أضاف حاجيزاده ان العمل في تحديد مكان المواطن الاذربيجاني المختفي جار على قدم وساق. ستقدم الى المجتمع معلومات إضافية بهذا الشأن.

جدد حاجيزاده التنبيه الذي نشرته وزارة الخارجية الاذربيجانية لمواطني جمهورية أذربيجان الى ضرورة تجنب السفر الى إيران دون داع ملح والتحلي بالحيطة عند السفر، ذلك عقب الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له سفارة البلد في إيران في 27 يناير هذا العام.