رئيس بلغاريا يصل الى أذربيجان في زيارة عمل

باكو، 10 مارس (أذرتاج)

وصل رئيس جمهورية بلغاريا رومين راديف الى أذربيجان في زيارة عمل في 10 مارس للمشاركة في منتدى باكو العالمي العاشر.

أفادت أذرتاج انه كان في استقباله في ارض مطار حيدر علييف الدولي المزين باعلام كلا البلدين وزير الزراعة اينام كريموف وكبار المسئولين الآخرين.