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    تركيا تستعد لافتتاح مركز ثقافي في الجزائر

    ١٠.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٢٢]

    باكو، 10 مارس (أذرتاج)

    قال ياسين أكرم سريم، نائب وزير الخارجية التركي، الجمعة، إن بلاده تستعد لافتتاح مركز ثقافي لتعليم اللغة التركية في الجزائر.

    وأشار في تصريح للأناضول، إلى إقرار لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي مقترح قانون يتعلق بشأن افتتاح وتشغيل مراكز ثقافية تركية وجزائرية بين البلدين.

    ونوّه سريم بالعلاقات الأخوية والتاريخية بين تركيا والجزائر، قائلا: "نهدف إلى تعزيز علاقاتنا الثقافية وتعاوننا مع الجزائر".

    وأكد أن بلاده تتحضر لافتتاح مركز لمعهد يونس إمره الثقافي التركي بالعاصمة الجزائر في المرحلة الأولى، مع إمكانية افتتاح مراكز إضافية في مدن أخرى حسب الطلب والحاجة.

    وقال: "نلاحظ الطلب الكبير والرغبة والحماس على تعلم اللغة التركية في الجزائر".

    وتأسس معهد "يونس إمره" في أنقرة عام 2009، تيمنا باسم الشاعر التركي "يونس إمره" (توفي عام 1321)؛ وكوّن منذ تأسيسه جسرا للتواصل بين تركيا والعالم، وسفيرا إلى مختلف الثقافات والحضارات، وطريقا يُعبد أواصر التواصل والتبادل الثقافي مع الدول الأخرى.

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