باكو، 10 مارس (أذرتاج)

دون عودة ثماني قرى حدودية إلى حضن أذربيجان وإعادة توطين الأذربيجانيين الغربيين على أراضي أجدادهم في أرمينيا الحالية، لا داعي للحديث عن السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

قال هذه الكلمات ألكسندر أرتامونوف المراقب العسكري لقناة Zvezda TV، عضو مجلس الخبراء الروسي الأذربيجاني(RAES) ، في حديثه مع وكالة انباء أذرتاج الأذربيجانية الرسمية.

لا أعتقد أنه يمكن توقيع معاهدة سلام بين باكو ويريفان هذا العام. وهذا ما يعيقه الوضع العام في القوقاز، الذي، للأسف، لا يقوده الفاعلون المحليون، بل شركاؤهم ورعاتهم البعيدون. مثل هذا الاتفاق لا يهم البريطانيين الذين استأنفوا اللعبة الكبرى بأسلوب ديفيد أوركهارت. تتضمن "رقعة الشطرنج" الكبيرة ليس الصراع بين أذربيجان وأرمينيا فحسب، بل أيضًا، على سبيل المثال، الاضطرابات في جورجيا. مهما كان الأمر، فمن الواضح أنه دون عودة ثماني قرى حدودية إلى أحضان أذربيجان (زنكزور) وإعادة توطين الأذربيجانيين الغربيين على أراضي أجدادهم (في أرمينيا الحالية)، لا يمكن هنا الحديث عن السلام. إن وساطة روسيا قد تغير شيئا قليلاً. ربما يكون أفضل مخرج لموسكو هو عدم التدخل في حل الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية الشرطية، حيث إن المجتمع الأذربيجاني حتى الآن يتحلون بالحذر من أي مناورات لقوات حفظ السلام.

ردا على سؤال حول سبب استمرار وقوع اشتباكات مسلحة، على الرغم من تواجد فرقة حفظ السلام الروسية في المنطقة لأكثر من عامين، وانتشار بعثة الاتحاد الأوروبي مؤخرا، قال الخبير إنه من المستحيل منع مثل هذه الحوادث.

"من المستحيل منع وقوع الاشتباكات المسلحة وهذا بمثابة إفراغ مياه البحر بملعقة. تسعى بعثة الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق مهمة تتعارض مباشرة مع المهمة المعلنة رسميًا. هدفها هو التحضير لجولة جديدة من المواجهات وإخراج الروس من منطقة جنوب القوقاز : في البداية من أراضي أذربيجان، ثم أرمينيا. بعد ذلك، يتوقع حدوث "انفجار" في منطقة أوسيتيا الجنوبية، التي يتجاوز عدد سكانها 50.000 نسمة. والسبب الحقيقي هو رغبة قيام حلف الناتو بخلق ظروف مواتية لبناء مسرح جديد للعمليات العسكرية في المنطقة. يعتقد أرتامونوف أن هناك حصارًا منظمًا على "عرين الدب"، كما يحب جيش التحالف الغربي تسمية المنطقة الواقعة تحت سيطرة روسيا بهذا الاسم.