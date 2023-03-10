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    أقاليم


    الأعمال في المجمع السكني في شوشا تستكمل حتى نهاية العام

    ١٠.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٣٨]
    الأعمال في المجمع السكني في شوشا تستكمل حتى نهاية العام

    باكو، 10 مارس (أذرتاج)

    منذ سنتين تقريبا، وتستمر الاعمال الواسعة النطاق (منها مد الكهرباء والتموين بالمياه وانشاء خطوط الاتصال والمرافق العامة في مدينة شوشا، بناء على التصميم العام للمدينة.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الممثل الخاص للرئيس في محافظة شوشا آيدين كريموف.

    أضاف ان الهدف من تكثيف الاعمال هو عودة سكان شوشا الى ديارهم في أقصر وقت ممكن. لهذا، قد انطلق اول مشروع، ينشأ مبنى سكني مكون من 23 مبنى و450 شقة. والمباني مكونة من 3 و4 و5 طوابق. تستمر الاعمال على قدم وساق في ارض مساحتها الاجمالية 8 هكتارات تقريبا. ويخطط استكمال هذا المشروع حتى نهاية العام.

    وقال ان المشاريع الجديدة سيبدأ تنفيذها قريبا.

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