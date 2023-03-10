إفشال محاولة تهريب أكثر من 61 كغ من المخدرات من إيران الى أذربيجان

باكو، 10 مارس (أذرتاج)

تم ضبط اكثر من 61 كغ من المخدرات التي حاول المهربون تهريبها من ايران الى أذربيجان في الساعة 22:20 بتوقيت باكو في 9 مارس.

أفادت أذرتاج ان دورية حرس الحدود قرب قرية يوخاري اغالي لمحافظة بيلاسوار الحدودية ضبطت 61 كغ و810 غرام من المخدرات المهربة.