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    إفشال محاولة تهريب أكثر من 61 كغ من المخدرات من إيران الى أذربيجان

    ١٠.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٤١]

    باكو، 10 مارس (أذرتاج)

    تم ضبط اكثر من 61 كغ من المخدرات التي حاول المهربون تهريبها من ايران الى أذربيجان في الساعة 22:20 بتوقيت باكو في 9 مارس.

    أفادت أذرتاج ان دورية حرس الحدود قرب قرية يوخاري اغالي لمحافظة بيلاسوار الحدودية ضبطت 61 كغ و810 غرام من المخدرات المهربة.

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    إفشال محاولة تهريب أكثر من 61 كغ من المخدرات من إيران الى أذربيجان إفشال محاولة تهريب أكثر من 61 كغ من المخدرات من إيران الى أذربيجان