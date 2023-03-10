إفشال محاولة تهريب أكثر من 61 كغ من المخدرات من إيران الى أذربيجان
AzerTAg.az
١٠.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٤١]
باكو، 10 مارس (أذرتاج)
تم ضبط اكثر من 61 كغ من المخدرات التي حاول المهربون تهريبها من ايران الى أذربيجان في الساعة 22:20 بتوقيت باكو في 9 مارس.
أفادت أذرتاج ان دورية حرس الحدود قرب قرية يوخاري اغالي لمحافظة بيلاسوار الحدودية ضبطت 61 كغ و810 غرام من المخدرات المهربة.
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