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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي برئيس بلغاريا رومين راديف عبر الاتصال المرئي

    ١١.٠٣.٢٠٢٣ [١١:٤٠]

    باكو، 11 مارس، (اذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف برئيس جمهورية بلغاريا رومين راديف اليوم في 11 مارس عبر الاتصال المرئي.

    أفادت وكالة اذرتاج ان سبب عقد اللقاء افتراضيا هو كشف فيروس كوفيد 19 في أعضاء الوفد البلغاري نتيجة للفحص الطبي.

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