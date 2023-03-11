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    خارجية كازاخستان: سيبدأ هذا العام تصدير النفط الكازاخي عبر أذربيجان

    ١١.٠٣.٢٠٢٣ [١١:٤٦]
    خارجية كازاخستان: سيبدأ هذا العام تصدير النفط الكازاخي عبر أذربيجان

    باكو، 11 مارس (أذرتاج)

    سيبدأ تصدير النفط الكازاخستاني عبر أذربيجان في هذا العام.

    أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة الانباء "كاز انفورم" قول وكيل وزير خارجية كازاخستان رومان واسيلينكو.

    قال ان تصدير النفط من البلد يحقق من خلال عدة اتجاهات. ومن ضمنها خطوط نقل تمر عبر أراضي روسيا أيضا. ثمة خطوط نقل كونسورسيوم خط انابيب الخزر وخط انابيب النفط آتيراو – سامارا وخطوط آكطاو – محج قلعة. كذلك سيبدأ نقل النقل في خط آكطاو – باكو في هذا العام. أي سينقل النفط عبر أذربيجان.

    ذكر رومان واسيلينكو ان النفط الكازاخي ينقل في اتجاه الشمال والجنوب أيضا فضلا عن الشرق والغرب. اما الطريق الجنوبي لنقل النفط فيمر عبر تركمانستان وايران. تجرى المحادثات حول نقل النفط الى ايران عبر تركيا.

    قد اعلن امانكلدي تاجينوف نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "معهد بحوث السياسة الخارجية" في وقت سابق، ان تدشين خط اكطاو – باكو سيعطي فرصا إضافية لكازاخستان باعتبارها بلدا موردا للطاقة الى الاتحاد الأوروبي.

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