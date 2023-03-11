داغستان تستضيف اول منتدى رقمي للدول المطلة على بحر الخزر في أكتوبر

باكو، 11 مارس (أذرتاج)

سينعقد في داغستان التابعة لروسيا الاتحادية اول منتدى رقمي للدول المطلة على بحر الخزر في أكتوبر.

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة تاس قول يوري همزتوف وزير التنمية الرقمية بداغستان.

قال ان القرار عن عقد المنتدى الرقمي الأول للدول المطلة على بحر الخزر في داغستان اتخذ في لقاء جمع رئيس سيرغي مليكوف مع وزير التنمية الرقمية والاتصالات الروسي مقصود شادايف. يخطط عقد المنتدى في أكتوبر هذا العام."

أوضح ان المنتدى سيسلط الضوء على المواضيع الملحة لتوفير الامن المعلوماتي فضلا عن ممر النقل "الشمال – الجنوب" الذي يمر عبر البلدان المطلة على بحر الخزر.