وزير الدفاع: جيش أذربيجان سيتخذ خطوات لازمة لمنع جميع الاستفزازات

باكو، 11 مارس (أذرتاج)

عقد وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف اليوم اجتماعا تشاوريا بحضور نواب الوزير وقيادات تشكيلات الجيش المختلفة وكبار الموظفين العسكريين.

قال الوزير ان نقل الأسلحة والجنود من قبل أرمينيا لبقايا الوحدات المسلحة الارمينية غير المشروعة في جزء من الأراضي الأذربيجانية تنشر فيه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية أمر مرفوض.

وجه وزير الدفاع باستمرار مراقبة تحركات الوحدات المسلحة الارمينية غير المشروعة وكذلك قوات أرمينيا. كذلك أشار الى ضرورة اتخاذ تدابير استباقية ضد تهديدات محتملة من قبل أرمينيا في المنطقة والى وجوب الرد المماثل عليها ان اقتض الامر.

قال ان الجيش الاذربيجاني سيتخذ خطوات ضرورية حازمة لمنع جميع الاستفزازات.

كما وجه الجنرال ذاكر حسنوف بتدريب العسكريين في استخدام الأسلحة والمعدات القتالية التي أدخلت مؤخرا في تسليح الجيش وتطبيقها اثناء تنفيذ المهام القتالية.

تم التأكيد على ضرورة التركيز على تنظيم تدريبات مناسبة للظروف القتالية الحقيقية لزيادة القدرات القتالية للوحدات.

في ختام الاجتماع وجه الوزير بتكثيف الاعمال الهندسية المقامة في الأراضي المحررة من الاحتلال.