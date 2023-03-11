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    أقاليم


    الأخبار تبشر اقتراب العودة الكبرى
    مدرسة رقم 1 في شوشا تفتح أبوابها في سبتمبر هذا العام

    ١١.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٠٢]
    الأخبار تبشر اقتراب العودة الكبرى مدرسة رقم 1 في شوشا تفتح أبوابها في سبتمبر هذا العام

    باكو، 11 مارس (اذرتاج)

    تستمر اعمال انشاء مدرسة رقم 1 على قدم و ساق في مدينة شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني.

    كان الرئيس الاذربيجاني قد حضر حفل إرساء حجر أساسها في 12 مايو عام 2021.

    أفادت أذرتاج نقلا عن الممثل الخاص لرئيس الجمهورية في محافظة شوشا آيدين كريموف ان المدرسة ستستوعب 960 تلميذ وستستجيب للمعايير العصرية. أضاف ان صرح التعليم القديم رقم 1 قد دمر تماما من قبل الوحشيين الأرمن في فترة الاحتلال.

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