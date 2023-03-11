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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيسة الكرواتية السابقة

    ١١.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٠٤]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيسة الكرواتية السابقة

    باكو، 11 مارس، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف مع الرئيسة الكرواتية السابقة كوليندا غرابار كيتاروفيتش في 11 مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين تطرقا في الاجتماع إلى أهمية النسخة العاشرة لمنتدى باكو العالمي مؤكدين أن عدد الضيوف البارزين المشاركين في هذا الحدث يتزايد عاما بعد عام. واشارا الى أن هذا المنتدى الدولي يلعب دورا مهما للغاية في مناقشة القضايا الحالية على جدول الأعمال العالمي.

    خلال المحادثة، استذكر الطرفان باللقاءات بين الرئيس الاذربيجاني والرئيسة الكرواتية السابقة واشير الى التطور الناجح للعلاقات الثنائية بين أذربيجان وكرواتيا.

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