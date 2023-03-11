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    رومين راديف: يسعدنا العمل مع رئيس أذربيجان كشريك وحليف استراتيجي

    ١١.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٠٦]
    رومين راديف: يسعدنا العمل مع رئيس أذربيجان كشريك وحليف استراتيجي

    باكو، 11 مارس، (أذرتاج)

    قمنا في 1 فبراير مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بتدشين الانتركونيكتور بين بلغاريا وصربيا. وترون أن الفرص تتزايد كل شهر تقريبا.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس جمهورية بلغاريا رومين راديف في لقائه عبر الاتصال المرئي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

    وقال الرئيس البلغاري: "يسعدنا العمل معكم (الرئيس إلهام علييف) كشريك وحليف استراتيجي في هذا المجال المهم للغاية ضمن التنويع وأمن الإمدادات. الأمر لا يتعلق بذلك فقط. نشكركم مرة أخرى على الوفاء بوعدكم وافتتاح مكتب شركة "سوكار" في صوفيا. أنتظر حضور حفل الافتتاح في مايو. ستكون هذه بالفعل خطوة جيدة جدا نحو المستقبل".

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