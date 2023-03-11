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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١١.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٣١]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 11 مارس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 10 مارس آذار اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0085

    أورو EUR 1 1.8011

    دولار أسترالي AUD 1 1.1221

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3291

    درهم إماراتي AED 1 0.4629

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0918

    كرون دنماركي DKK 1 0.242

    لاري جورجي GEL 1 0.6561

    روبي هندي INR 1 0.0207

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.2288

    دينار الكويت KWD 1 5.5296

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3763

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0926

    جنيه مصري EGP 1 0.055

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0906

    كرون النرويج NOK 1 0.1593

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3842

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195

    روبل روسي RUB 1 0.0224

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2539

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2547

    ريال السعودية SAR 1 0.4528

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1574

    دولار تايوان TWD 1 0.055

    ليرة تركيا TRY 1 0.0898

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0386

    كرون التشيك CZK 1 0.0761

    يوان الصين CNY 1 0.2441

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0279

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4714

    كرون السويد SEK 1 0.1584

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8296

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.128

    ليرة لبنان LBP 100 0.0113

    ين اليابان JPY 100 1.2451

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2136

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.011

    ريال إيران IRR 100 0.004

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