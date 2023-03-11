البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 11 مارس، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 10 مارس آذار اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0085

أورو EUR 1 1.8011

دولار أسترالي AUD 1 1.1221

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3291

درهم إماراتي AED 1 0.4629

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0918

كرون دنماركي DKK 1 0.242

لاري جورجي GEL 1 0.6561

روبي هندي INR 1 0.0207

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

دولار كندا CAD 1 1.2288

دينار الكويت KWD 1 5.5296

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3763

بيسو المكسيك MXN 1 0.0926

جنيه مصري EGP 1 0.055

لاي مولدوفا MDL 1 0.0906

كرون النرويج NOK 1 0.1593

زلوتي بولندا PLN 1 0.3842

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195

روبل روسي RUB 1 0.0224

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2539

دولار سنغافورة SGD 1 1.2547

ريال السعودية SAR 1 0.4528

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1574

دولار تايوان TWD 1 0.055

ليرة تركيا TRY 1 0.0898

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0386

كرون التشيك CZK 1 0.0761

يوان الصين CNY 1 0.2441

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0279

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4714

كرون السويد SEK 1 0.1584

فرنك سويسرا CHF 1 1.8296

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.128

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.2451

بيسو تشيلي CLP 100 0.2136

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.011

ريال إيران IRR 100 0.004