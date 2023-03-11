البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 11 مارس، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 10 مارس آذار اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0085
أورو EUR 1 1.8011
دولار أسترالي AUD 1 1.1221
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3291
درهم إماراتي AED 1 0.4629
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0918
كرون دنماركي DKK 1 0.242
لاري جورجي GEL 1 0.6561
روبي هندي INR 1 0.0207
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.2288
دينار الكويت KWD 1 5.5296
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3763
بيسو المكسيك MXN 1 0.0926
جنيه مصري EGP 1 0.055
لاي مولدوفا MDL 1 0.0906
كرون النرويج NOK 1 0.1593
زلوتي بولندا PLN 1 0.3842
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195
روبل روسي RUB 1 0.0224
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2539
دولار سنغافورة SGD 1 1.2547
ريال السعودية SAR 1 0.4528
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1574
دولار تايوان TWD 1 0.055
ليرة تركيا TRY 1 0.0898
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0386
كرون التشيك CZK 1 0.0761
يوان الصين CNY 1 0.2441
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0279
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4714
كرون السويد SEK 1 0.1584
فرنك سويسرا CHF 1 1.8296
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.128
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.2451
بيسو تشيلي CLP 100 0.2136
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.011
ريال إيران IRR 100 0.004
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