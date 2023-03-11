رئيس بلغاريا: مستعدون لنقل الحجم الإضافي للغاز الأذربيجاني

باكو، 11 مارس، (أذرتاج)

كانت زيارة الرئيس إلهام علييف إلى مدينة صوفيا نقطة تحول لتطوير المجالات الأخرى المهمة للغاية للتعاون البلغاري الأذربيجاني إلى جانب قطاع الطاقة.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس جمهورية بلغاريا رومين راديف في لقائه عبر الاتصال المرئي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

اعرب الرئيس رومين راديف عن امتنانه لشراء بلغاريا للغاز من أذربيجان، قائلا: "تعلمون أننا مستعدون للمضي قدما. وتعرفون مبادرتنا "حلقة التضامن". لكن النقطة الأساسية بالطبع هي أذربيجان. نحن مستعدون لنقل الحجم الإضافي للغاز الأذربيجاني من خلال دمج قدرات وجهود مشغلي نقل الغاز في بلغاريا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا. من الآن فصاعدا، القرار لكم (لأذربيجان)".