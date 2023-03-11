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    أذربيجان: 36 إصابة بكورونا في 11 مارس

    ١١.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠٣]
    أذربيجان: 36 إصابة بكورونا في 11 مارس

    باكو، 11 مارس، (اذرتاج)

    سجلت 36 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و32 حالة تعافي وحالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 11 مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 828 ألف و906 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 818 ألف و548 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و143 مريض منهم ويستمر علاج 215 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1519 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و540 ألف و198 فحص طبي.

     

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