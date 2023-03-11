طائرة حربية ايرانية تخترق الاجواء الأذربيجانية أذربيجان تدين هذا العمل بشدة وتصفه بالاستفزازي وتقدم مذكرة احتجاج

باكو، 11 مارس ( أذرتاج)

اخترقت طائرة حربية إيرانية الاجواء الاذربيجانية طول الحدود بين أذربيجان وإيران، من اتجاه محافظة زنكيلان الى اتجاه محافظة بيلاسوار وبالاتجاه العكسي ابتداء من الساعة 09:44 الى الساعة 10:26 بالتوقيت المحلي في 11 مارس.

اجرت الطائرة الحربية التحليق على مسافة 5-3 كم من الحدود بين ايران واذربيجان وفوق الحدود في بعض الاحيان.

افادت أذرتاج ان هذا جاء في بيان مشترك لوزارتي الخارجية والدفاع الاذربيجانيتين.

إن اقتراب الطائرة الحربية الايرانية في هذه المسافة من الحدود بين الدولتين وتحليقها فوق خط الحدود، دون إخطار الدولة المجاورة مسبقا عن اقتراب الطائرات الحربية من حدودها وفقا للتجربة السائدة دوليا، يشكل تهديدا لامن الطيران المدني ويؤدي الى زيادة التوتر في العلاقات بين الدولتين.

إن تحليق الطائرة الحربية خلال نصف ساعة ونيف قرب الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال استفزاز ضد أذربيجان وعمل غير ودي. ويجب الذكر هنا ان الجانب الايراني نفذ تدريبات عسكرية واسعة النطاق قرب الحدود مع اذربيجان على طول نهر اراز في العام الماضي ايضا.

كما جاء في البيان المشترك: "ندين بشدة مثل هذه الخطوات الاستفزازية من الجانب الايراني ونطالبه التوضيح والتجنب من مثل هذه الافعال الاستفزازية مقبلا.

استدعت وزارة الخارجية الاذربيجانية في 11 مارس سفير جمهورية ايران الاسلامية سيد عباس موسوي وسلمته مذكرة احتجاج بهذا الشأن.