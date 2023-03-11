أذربيجان: تطعيم 230 جرعة من لقاح كورونا في 11 مارس

باكو، 11 مارس، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 230 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 11 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 79 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و61 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 77 شخصا الجرعة الثالثة و13 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و951 الف و282 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و404 ألف و999 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و879 ألف و457 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و401 ألف و69 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و757 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.