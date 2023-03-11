رئيس ألبانيا يصل إلى أذربيجان في زيارة عمل

باكو، 11 مارس، أذرتاج

وصل رئيس ألبانيا بايرام بيغاي إلى أذربيجان في زيارة عمل للاشتراك في منتدى باكو العالمي العاشر في 11 مارس.

وكان في استقبال الرئيس الألباني على ارض مطار حيدر علييف وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف ومسؤولون آخرون.