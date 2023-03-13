البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 13 مارس، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 13 مارس آذار اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0085
أورو EUR 1 1.8223
دولار أسترالي AUD 1 1.133
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.326
درهم إماراتي AED 1 0.4629
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0934
كرون دنماركي DKK 1 0.2448
لاري جورجي GEL 1 0.6573
روبي هندي INR 1 0.0208
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2167
دولار كندا CAD 1 1.2383
دينار الكويت KWD 1 5.542
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3793
بيسو المكسيك MXN 1 0.0929
جنيه مصري EGP 1 0.055
لاي مولدوفا MDL 1 0.0906
كرون النرويج NOK 1 0.1617
زلوتي بولندا PLN 1 0.3902
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195
روبل روسي RUB 1 0.0223
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2562
دولار سنغافورة SGD 1 1.2644
ريال السعودية SAR 1 0.4528
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1575
دولار تايوان TWD 1 0.0556
ليرة تركيا TRY 1 0.0896
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0536
كرون التشيك CZK 1 0.0772
يوان الصين CNY 1 0.247
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0601
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4717
كرون السويد SEK 1 0.1603
فرنك سويسرا CHF 1 1.8539
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1306
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.268
بيسو تشيلي CLP 100 0.2134
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0111
ريال إيران IRR 100 0.004
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