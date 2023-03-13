البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 13 مارس، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 13 مارس آذار اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0085

أورو EUR 1 1.8223

دولار أسترالي AUD 1 1.133

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.326

درهم إماراتي AED 1 0.4629

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0934

كرون دنماركي DKK 1 0.2448

لاري جورجي GEL 1 0.6573

روبي هندي INR 1 0.0208

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2167

دولار كندا CAD 1 1.2383

دينار الكويت KWD 1 5.542

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3793

بيسو المكسيك MXN 1 0.0929

جنيه مصري EGP 1 0.055

لاي مولدوفا MDL 1 0.0906

كرون النرويج NOK 1 0.1617

زلوتي بولندا PLN 1 0.3902

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195

روبل روسي RUB 1 0.0223

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2562

دولار سنغافورة SGD 1 1.2644

ريال السعودية SAR 1 0.4528

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1575

دولار تايوان TWD 1 0.0556

ليرة تركيا TRY 1 0.0896

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0536

كرون التشيك CZK 1 0.0772

يوان الصين CNY 1 0.247

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0601

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4717

كرون السويد SEK 1 0.1603

فرنك سويسرا CHF 1 1.8539

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1306

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.268

بيسو تشيلي CLP 100 0.2134

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0111

ريال إيران IRR 100 0.004