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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٣.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٣٤]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 13 مارس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 13 مارس آذار اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0085

    أورو EUR 1 1.8223

    دولار أسترالي AUD 1 1.133

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.326

    درهم إماراتي AED 1 0.4629

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0934

    كرون دنماركي DKK 1 0.2448

    لاري جورجي GEL 1 0.6573

    روبي هندي INR 1 0.0208

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2167

    دولار كندا CAD 1 1.2383

    دينار الكويت KWD 1 5.542

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3793

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0929

    جنيه مصري EGP 1 0.055

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0906

    كرون النرويج NOK 1 0.1617

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3902

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195

    روبل روسي RUB 1 0.0223

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2562

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2644

    ريال السعودية SAR 1 0.4528

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1575

    دولار تايوان TWD 1 0.0556

    ليرة تركيا TRY 1 0.0896

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0536

    كرون التشيك CZK 1 0.0772

    يوان الصين CNY 1 0.247

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0601

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4717

    كرون السويد SEK 1 0.1603

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8539

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1306

    ليرة لبنان LBP 100 0.0113

    ين اليابان JPY 100 1.268

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2134

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0111

    ريال إيران IRR 100 0.004

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